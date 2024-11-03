Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Денис Гришин

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет остановить войну на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, в случае избрания Трамп будет вынужден соблюдать все системные правила.

"Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, который был убит в 1963 году. – Прим. ред.", – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии выдвинута Камала Харрис, от Республиканской партии – Дональд Трамп.

В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно заявлял, что способен уладить конфликт за сутки, встретившись лично с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также республиканец отмечал, что в период его администрации украинский конфликт не произошел бы ни при каких обстоятельствах.