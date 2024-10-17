Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от правления Байдена

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Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News.

"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", – высказалась она.

Харрис также добавила, что, в отличие от Байдена, она не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.

Харрис 25 июля официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента США.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США будет помогать Байден.

