Советник по нацбезопасности Уолтц: нынешняя и будущая администрации США действуют вместе

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Администрация главы Белого дома Джо Байдена и команда избранного президента США Дональда Трампа действуют сообща. Об этом заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью Fox News.

"Наши противники, которые думают, что сейчас благоприятный момент, когда они могут стравливать одну администрацию с другой, они ошибаются", – подчеркнул Уолтц.

По его словам, в переходный период нынешняя и будущая администрации Соединенных Штатов являются "одной командой".

Ранее представитель переходной команды республиканца заявил, что Трамп, возможно, пересмотрит решение действующего главы Белого дома относительно ударов американским оружием вглубь российской территории. При этом он отметил, что, скорее всего, "пересматриваться будет практически все".