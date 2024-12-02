Суд в США прекратит дело против Хантера Байдена по хранению оружия

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Суд в американском штате Делавэр заявил, что собирается прекратить рассмотрение уголовного дела против Хантера Байдена о нарушении закона по хранению оружия в связи с помилованием со стороны его отца, действующего лидера США Джо Байдена.

"До 3 декабря 2024 года правительство должно сообщить суду, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик", – приводит РИА Новости текст решения суда.

Байден принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам, заявив, что обвинения политически мотивированы и направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. Кроме того, миллиардер Илон Маск заявил, что Байден помилованием своего сына Хантера ставит под сомнение целостность США.