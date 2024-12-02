Трамп осудил решение Байдена помиловать своего сына

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Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия, передает ТАСС.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия", – высказался он.

Под "заложниками 6 января" Трамп имеет в виду участников штурма капитолия в 2021 году. Тогда сторонники Трампа, не признавая результаты выборов, ворвались в здание во время заседания конгресса, на котором должны были формально утвердить итоги президентских выборов.

Республиканец неоднократно заявлял, что некоторые из них подверглись несправедливому судебному преследованию.

Байден принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения против Хантера политически мотивированны и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Кроме того, американский лидер назвал дела против своего сына судебной ошибкой, и выразил надежду на то, что американцы поймут, "почему отец и президент пришел к такому шагу".