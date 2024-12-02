Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Байденом своего сына

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера – это карикатура на демократию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова газете "Известия".

Так дипломат прокомментировала помилование Байдена-младшего по двум судебным делам.

По словам американского лидера, обвинения против его сына политически мотивированы и направлены на то, чтобы оказать давление на него самого. Президент Штатов также назвал дела против своего сына судебной ошибкой.

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в начале декабря 2023 года. По их информации, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотики, экспортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. По данным местных СМИ, по совокупности обвинений сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера.