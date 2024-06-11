Reuters: присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу сына Байдена

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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена о хранении оружия, пишет Reuters.

По данным СМИ, присяжные посчитали Байдена-младшего виновным по всем трем пунктам обвинения, по которому сын американского лидера в 2018 году купил револьвер Colt Cobra, обманув продавца. Мужчина употреблял наркотики, уверена сторона обвинения, что лишает его права на покупку оружия.

Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов, сообщает телекомпания CNN. Этот случай является первым в истории США, когда сын действующего лидера государства признается виновным в преступлении, добавили журналисты.

В СМИ при этом уверены, что обвиняемый может получить гораздо меньшее наказание, так как совершил преступление впервые.

Ранее присяжные были отпущены из зала суда без вынесения вердикта. Уточнялось, что их распустил судья.

Байдену-младшему в сентябре 2023 года были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. Одно из обвинений касалось употребления наркотиков в период непосредственного владения оружием.

