Хантеру Байдену предъявили три обвинения

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Сыну президента США Джо Байдена Хантеру были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. Ему грозит 25 лет тюремного заключения. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в рамках обвинения американская прокуратура может также обязать Байдена выплатить штраф в размере 750 тысяч долларов.

Сына президента Соединенных Штатов обвиняют в том, что в 2018 году он, намереваясь приобрести револьвер Colt Cobra, солгал продавцу, заявив, что не употребляет наркотические вещества, отметило издание.

Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период непосредственного владения оружием, подчеркнул портал.

"Максимальное наказание: 10 лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <...> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <...> 10 лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов", – указано в перечислении предъявленных ему обвинений.

В июле спецслужбы США обнаружили на территории Белого дома белый порошок, которым, предположительно, являлся наркотическим веществом. Неизвестно, как порошок попал в Белый дом и где именно его обнаружили. В результате произошедшего было начато расследование.

До этого в СМИ предполагали, что Хантер Байден употребляет наркотики. Гипотезу выдвинули после появления в Сети интимного видео с мужчиной, где он пребывал на вечеринке. Предположительно, все ее участники могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

Сам Байден-младший признавался, что страдает алкогольной и наркотической зависимостью, но борется с этим.

Позже бывший американский президент Дональд Трамп заявлял, что обнаруженное в Белом доме наркотическое вещество предназначалось для действующего главы администрации США либо для Хантера. Он также предположил, что американские СМИ попытаются очень быстро свести на нет эту историю.



Спецпрокурор будет заниматься расследованием дела Хантера Байдена