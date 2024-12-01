WP: адвокаты Хантера Байдена опасаются, что его будущему угрожает победа Трампа

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Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает Хантеру. Об этом пишет газета Washington Post.

Газета ссылается на 52-страничный доклад защиты Хантера.

"Поскольку результаты выборов уже определены, угроза Хантеру реальна... Перспектива того, что Трамп обратит свою месть на cпецпрокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять натиск на Хантера", – указано в материале.

Washington Post отмечает, что публично представленный доклад адвокатов больше напоминает обращение Хантера к его отцу, который до истечения своих полномочий имеет возможность помиловать сына. При этом действующий президент США ранее публично заявлял, что делать этого не будет.

В начале декабря 2023 года спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В сентябре того же года ему были предъявлены еще три обвинения, включая незаконное владение оружием. По данным местных СМИ, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.

По информации местных СМИ, Байден-младший согласился признать вину по делу о неуплате налогов. Все штрафы и налоги при этом уже были выплачены доверенным лицом Байдена.