ABC: Хантер Байден готов признать вину по всем обвинениям в деле о неуплате налогов

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Сын президента США Джо Байдена Хантер согласился признать вину по девяти пунктам обвинения по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Господин Байден готов покончить с этим вопросом сегодня", – заявила адвокат Байдена-младшего Эбби Лоуэл.

Сын американского президента пойдет на стандартную сделку с признанием вины по всем обвинениям. Отмечается, что все налоги и штрафы уже были выплачены доверенным лицом Байдена.

Если суд согласится на сделку по признанию вины, то Байден-младший избежит публичного процесса, на которых свидетели могут раскрыть нелицеприятные подробности о его тратах, отмечает телеканал.

В начале декабря 2023 года спецпрокуроры предъявили Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В сентябре того же года ему были предъявлены еще три обвинения, включая незаконное владение оружием. По данным местных СМИ, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.

В свою очередь, Байден-старший заявил, что уважает решение жюри присяжных и примет любой исход этого дела.

