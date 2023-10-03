Сын Байдена не признал вину в незаконном владении оружием

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Сын американского президента Джо Байдена Хантер, которого обвиняют в незаконном владении оружием, не признал вину. Об этом информирует телеканал Fox News.

Он лично присутствовал на судебном слушании в штате Делавэр, потому что его просьбу о возможности участия в заседании по видеосвязи отвергли.

В прошлом месяце Хантеру Байдену были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием.

Мужчине грозит до 25 лет заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хантер подозревается в том, что в 2018 году он, решив купить револьвер Colt Cobra, соврал продавцу, что не употребляет наркотики.

Позже сын американского президента подал в суд на налоговую службу США, обвинив ее в неспособности защитить его личные данные. Основанием для иска стали действия специалистов службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые выступали с публичными заявлениями, давали интервью СМИ и показания конгрессу.

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