CNN: Хантер Байден отправлял фото наркотиков дилерам

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Прокурор в окружном суде штата Делавэр заявил, что сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер отправлял наркодилерам фотографии наркотических веществ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

На суде присяжным продемонстрировали видеофрагменты с электронных устройств сына главы американского государства, на которых были показаны запрещенные вещества. По словам обвинителя, Байден-младший снял с карты более 150 тысяч долларов в 2018 году.

В сентябре прошлого года Байдену-младшему были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. По данным СМИ, в 2018 году он, намереваясь приобрести револьвер Colt Cobra, солгал продавцу, заявив, что не употребляет наркотические вещества. Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период непосредственного владения оружием.

В начале декабря спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США не намерен помиловать своего сына, если тот будет признан виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям.

