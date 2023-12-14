Байден не помилует сына, если его признают виновным по налоговым преступлениям

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Президент США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера Байдена, если тот будет признан виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына", – приводит ее слова РИА Новости.

Хантер Байден – первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. Спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

До этого также сообщалось, что Байден-младший, обвиняемый в незаконном владении оружием, не признал вину. Хантеру пришлось лично присутствовать на судебном слушании в штате Делавэр, так как его просьбу о возможности участия в заседании по видеосвязи отвергли.

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