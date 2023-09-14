Кандидат в президенты США назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами назвал обвинения, которые были выдвинуты против сына действующего президента США Джо Байдена Хантера "дымовой завесой". Он потребовал провести расследование по продаже внешней политики семьей Байдена.

"Обвинение Хантеру Байдену – это дымовая завеса. Не поддавайтесь. Это фиговый листок, призванный отвлечь от реальной проблемы: продажа семьей Байдена внешней политики США ради своей финансовой выгоды", – написал он в социальной сети Х (ранее Twitter).

Рамасвами добавил, что семью Байдена необходимо удерживать от использования страны в их личных целях.

Ранее Хантеру Байдену были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Сына президента Соединенных Штатов обвинили в том, что в 2018 году он, намереваясь приобрести револьвер Colt Cobra, солгал продавцу, заявив, что не употребляет наркотические вещества. Также его обвинили в употреблении наркотиков в период непосредственного владения оружием.



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