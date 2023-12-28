Почти половина граждан США поддерживает расследование по импичменту Байдена – СМИ

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Почти 50% американцев поддерживают инициативу провести расследование в рамках процедуры импичмента против президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на проведенный опрос.

Согласно исследованию, 47% респондентов согласны с идеей республиканцев провести расследование по импичменту Байдену, среди них 35% опрошенных твердо поддерживают республиканцев. Однако с ними не согласны 35% участников опроса, еще 58% опрошенных уверены, что нынешний американский президент вовлечен в бизнес-инициативы своего сына Хантера Байдена.

Как пишет издание, опрос проводила компания J. L. Partners. В нем поучаствовали 1 тысяча граждан Америки.

Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования с целью вынесения импичмента Байдену. В поддержку резолюции высказался 221 законодатель, против проголосовали 212.

Как рассказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, президент и Белый дом блокируют расследование республиканцев и вводят граждан в заблуждение. Сейчас же, по его мнению, законодатели сделали "критически важный шаг", формально запустив расследование.

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