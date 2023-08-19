Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера

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Американский президент Джо Байден не стал комментировать расследование против его сына Хантера во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома перенаправил данный вопрос министерству юстиции США, выполняющему в стране функции генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что расследование дела Хантера Байдена было выведено на уровень спецпрокурора. Теперь за расследование будет отвечать прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.

До этого Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.

Отмечалось, что он признался в своей виновности по двум налоговым правонарушениям и согласился с обвинениями, связанными с хранением оружия.

В мае конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.

Семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.

Спецпрокурор будет заниматься расследованием дела Хантера Байдена