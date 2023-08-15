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Факты коррупции семьи лидера США Джо Байдена стали "притчей во языцех" и предметом неоднократного разбирательства местных компетентных органов. Однако под давлением Белого дома любое расследование заканчивается "пшиком". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора СВР России Сергея Нарышкина.

"Практически постоянно" появляются новые факты того, что тот или иной американский чиновник или законодатель использует служебные полномочия в целях личного обогащения, подчеркнул он на международной конференции по безопасности.

Осенью 2020 года американская газета New York Post опубликовала электронные письма, в которых содержалась компрометирующая информация о сыне Байдена Хантере. Дональд Трамп заявлял, что письма указывали на его коррумпированность.

В ноябре 2022 года представитель Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей США Джеймс Комер пообещал провести расследование в отношении действующего президента США в связи с информацией об участии его семьи в международных бизнес-схемах. По его словам, имеющиеся по этому вопросу сведения заставляют рассматривать действующего главу государства как риск для национальной безопасности США.

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