Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

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Палата представителей США приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования с целью вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА Новости.

В поддержку резолюции высказался 221 законодатель, против проголосовали 212.

Республиканцы начали расследование по поводу причастности Байдена к зарубежным бизнес-инициативам его сына Хантера Байдена. Подозрения касаются периода, когда нынешний глава Белого дома был вице-президентом США в администрации Барака Обамы.

"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи", – заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Он отметил, что президент и Белый дом блокируют данное расследование и вводят американцев в заблуждение. Сейчас же, по его мнению, законодатели сделали "критически важный шаг", формально запустив расследование.

Джонсон также выразил мнение, что в конгрессе нет предубеждения против Байдена, но отметил, что существуют доказательства, которые нельзя игнорировать, а граждане США заслуживают ответов.

Комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена несколько месяцев назад.

Республиканцы палаты представителей сообщали, что обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении "культуры коррупции" американского лидера.

13 декабря комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую проведение дальнейшего расследования по делу об импичменте Байдена.

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