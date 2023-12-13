Комитет палаты представителей США одобрил резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

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Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую проведение дальнейшего расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку инициативы проголосовали девять членов комитета из числа республиканцев, против нее выступили четыре демократа. Резолюция предписывает комитетам палаты представителей продолжить их текущие разбирательства относительно того, существуют ли достаточные основания для импичмента Байдена.

Палата представителей полного состава будет голосовать по данной резолюции 13 декабря.

Ранее сообщалось, что комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена.

За прошедшие несколько месяцев республиканцы палаты представителей сообщали, что обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении "культуры коррупции" американского лидера.



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