NYT: сын Байдена вряд ли подходит под критерии Минюста для помилования

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Сын американского президента Джо Байдена Хантер вряд ли соответствует критериям для получения рекомендации о помиловании отдела прокурора по помилованиям Минюста США, передает газета The New York Times.

По информации издания, ведомство в основном рекомендует полное помилование для тех, кто отбывает наказание, а Байден-младший не приговаривался к сроку и не отбывал его.

В то же время в Штатах президент имеет неограниченные полномочия помиловать любого человека по своему усмотрению, несмотря на рекомендации отдела прокурора по помилованиям Минюста, утверждают журналисты.

Глава США решил помиловать своего сына по двум судебным делам. Он пояснил, что обвинения политически мотивированы, и добавил, что они направлены для оказания давления на него самого.

Сам Хантер заявил, что допущенные им ошибки использовались с целью унизить его семью в политических целях. Он заверил, что не употребляет алкоголь и наркотики более пяти лет.

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в декабре прошлого года. По их данным, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотические вещества, экспортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. Как писали местные СМИ, по совокупности обвинений сыну американского лидера грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера.