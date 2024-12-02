Сын Байдена после помилования заявил, что его ошибки использовали в политических целях

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Сын президента США Хантер Байден, комментируя решение своего отца помиловать его, заявил, что допущенные им ошибки использовались с целью унизить его семью в политических целях, передает телеканал Fox News.

"Я признал и взял ответственность за свои ошибки, совершенные во время самых мрачных дней моей зависимости, ошибки, которые были использованы, чтобы публично унизить меня и мою семью в политических целях", – заявил он.

Хантер Байден заверил, что не употребляет алкоголь и наркотики уже более пяти лет. Свою жизнь он намерен посвятить помощи тем, кто еще болен и страдает из-за этих зависимостей.

Как сообщает телеканал, сын Джо Байдена оставил подпись в юридическом документе, подтверждающем помилование.

Ранее президент США принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения политически мотивированны, и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Кроме того, американский лидер назвал дела против своего сына судебной ошибкой, и выразил надежду на то, что американцы поймут, "почему отец и президент пришел к такому шагу".

Между тем избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в начале декабря 2023 года. По их информации, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотики, экспортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. По данным местных СМИ, по совокупности обвинений сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера.