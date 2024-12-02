Песков назвал решение Байдена помиловать своего сына Хантера внутренним делом США

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Решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам является внутренним делом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле нет комментариев на этот счет.

"Нет, нам нечего говорить. Это внутренние американские дела. Здесь мне нечего сказать",– цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент США принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения политически мотивированы, и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Кроме того, американский лидер назвал дела против своего сына судебной ошибкой, и выразил надежду на то, что американцы поймут, "почему отец и президент пришел к такому шагу".

Между тем избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена о помиловании его сына Хантера вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия. В свою очередь, миллиардер Илон Маск заявил, что Байден помилованием своего сына Хантера ставит под сомнение целостность США.

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в начале декабря 2023 года. По их информации, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотики, экспортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. По данным местных СМИ, по совокупности обвинений сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера.