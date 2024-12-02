Маск обеспокоился будущим США из-за помилования сына Байдена

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Президент США Джо Байден помилованием своего сына Хантера ставит под сомнение целостность страны, сообщает News.ru со ссылкой на миллиардера Илона Маска.

"Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов – это нехорошо", – заявил предприниматель.

Ранее президент США принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения политически мотивированны, и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Кроме того, американский лидер назвал дела против своего сына судебной ошибкой, и выразил надежду на то, что американцы поймут, "почему отец и президент пришел к такому шагу".

Между тем избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена о помиловании его сына Хантера вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в начале декабря 2023 года. По их информации, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотики, экспортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. По данным местных СМИ, по совокупности обвинений сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера.