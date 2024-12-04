Трамп попросил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена

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Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего лидера США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. Об этом сообщает NBC News, цитирующее ходатайство адвокатов республиканца.

В документе отмечается, что Байден помиловал своего сына, поскольку посчитал, что Хантер подвергся "избирательному и нечестному преследованию" и к нему "относились иначе". Адвокаты Трампа подчеркивают, что эти аргументы применимы и к его делу, так как в уголовный процесс вмешалась политика.

По словам правозащитников, окружной прокурор Манхэттена занимался именно таким "политическим театром", который описал и осудил Джо Байден.

Президент США принял решение помиловать своего сына Хантера Байдена по двум судебным делам, заявив, что обвинения политически мотивированы и направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Между тем в мае жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 обвинениям в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных ему обвинений составляет 136 лет лишения свободы.