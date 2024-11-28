Медведев заявил, что Байден хочет оставить Трампу тяжелое наследство по Украине

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Действующий лидер США Джо Байден хочет оставить избранному президенту США Дональду Трампу "подарок" в виде максимально тяжелого наследства по Украине. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине. Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории", – заявил он.

Медведев также отметил, что Байден и его администрация содействуют эскалации на Украине, так как никаких других целей преследовать уже не могут.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в размере 275 миллионов долларов. Он будет уже 70-м траншем, который выделяет администрация Байдена для оказания помощи Украине с августа 2021 года.

В Пентагоне уточнили, что цель новых поставок – удовлетворить самые важные нужды Киева в области безопасности и обороны. При этом США планируют продолжать работу вместе с союзниками в рамках контактной группы для обеспечения нужд Украины.

