Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов

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Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в размере 275 миллионов долларов. Об этом следует из заявления ведомства США.

Американская сторона предоставит Украине снаряды для систем HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артснаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также дроны, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.

Данный пакет помощи будет уже 70-м траншем, который выделяет администрация президента США Джо Байдена для оказания помощи Украине с августа 2021 года. В Пентагоне уточнили, что цель новых поставок – удовлетворить самые важные нужды Киева в области безопасности и обороны.

При этом, как сказано в заявлении ведомства, США планируют продолжать работу вместе с союзниками в рамках контактной группы для обеспечения нужд Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз и США совместно нарастить помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта". По его словам, необходимо сообща подтвердить приверженность долгосрочной поддержке Киева. Рютте добавил, что это отвечает интересам как Европы, так США и всего Индо-Тихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии.

Однако сенатор от американского штата Алабама Томми Табервилл призвал прекратить военную помощь Украине. По его словам, несмотря на выделение Киеву свыше 200 миллиардов долларов, успех ВСУ сомнителен и "ситуация для Украины складывается неблагоприятно".

