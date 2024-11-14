США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

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Пентагону предстоит крайне тяжелая работа, чтобы выделить Украине оружия на оставшиеся 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего президента Джо Байдена. Об этом заявила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.

"Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло", – приводит ее слова РИА Новости.

Сингх уточнила, что Вашингтон планирует передавать Киеву оружие с регулярной частотой, исходя из имеющихся в наличии ресурсов на армейских складах. По ее словам, в ближайшие месяцы военное ведомство продолжит выделение пакетов вооружений из того, что есть в запасах.

Ранее в Пентагоне заявили, что у США на данный момент согласованы 9,3 миллиарда долларов помощи Украине, из которых 7,1 миллиарда долларов предусматриваются на отправку военной техники и боеприпасов со складов, а еще 2,21 миллиарда долларов – на закупку нового оборудования.

До этого американский сенатор от Алабамы Томми Табервилл призвал прекратить военную помощь Украине. По его словам, несмотря на выделение Киеву свыше 200 миллиардов долларов, успех ВСУ сомнителен и "ситуация для Украины складывается неблагоприятно".