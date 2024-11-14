CNN: кандидат в постпреды США при ООН отстранилась от своей позиции по Украине

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Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Элиз Стефаник, которая может стать постоянным представителем при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, решила отстраниться от своей прежней позиции по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечают журналисты, в 2022 году Стефаник выступала за принятие Киева в НАТО, а также за оказание Украине крупной военной поддержки. При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН пресс-секретарь республиканки Али Блэк отказалась комментировать, какая на данный момент у Стефаник позиция относительно приема Украины в Альянс.

"Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего", – отметила Блэк.

Подчеркивается, что отсутствие прямого ответа на вопрос о членстве Киева в НАТО "резко контрастирует" с позицией республиканки в 2022 году. Однако издание отметило, что с тех пор по данному вопросу сильно изменилась не только позиция Стефаник, но и в целом общественное мнение американцев.

Ранее американский сенатор от Алабамы Томми Табервилл призвал прекратить военную помощь Украине. По его словам, несмотря на выделение Киеву свыше 200 миллиардов долларов, успех ВСУ сомнителен и "ситуация для Украины складывается неблагоприятно".