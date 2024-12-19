Путин считает сейчас, что начинать СВО надо было раньше

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Решение о начале спецоперации на Украине необходимо было принимать раньше 2022 года. К этому надо было готовиться, заявил Владимир Путин в рамках "Итогов года".

По его словам, РФ начала СВО без особой подготовки, поскольку больше было невозможно терпеть и ждать ухудшение ситуации.

"Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки", – сказал российский лидер.

Кроме того, президент отметил, что Россия все ближе к решению задач спецоперации на Украине, однако нельзя загадывать, сколько она еще продлится. Путин обратил внимание на рост возможностей Вооруженных сил России, указав, что бойцы освобождают территорию квадратными километрами ежедневно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спецоперацию "абсолютным приоритетом" для РФ. Он подчеркнул, что Россия должна обеспечить безопасность граждан и защиту их интересов. На данный момент, как заявил пресс-секретарь президента РФ, СВО идет "своим чередом".

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

