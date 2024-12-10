Песков заявил о продолжении СВО из-за отказа Украины от переговоров

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Украина отказывается от любых переговоров, поэтому СВО будет продолжаться до победного конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никаких переговорных процессов нет", – уточнил он.

Спецоперация, по словам Пескова, завершится только после достижения всех поставленных Владимиром Путиным целей, включая итоги военных операций и переговоров.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказывал о готовности украинского лидера Владимира Зеленского приступить к переговорам с предложением о прекращении огня.

До этого Зеленский отвергал предложение Трампа немедленно прекратить военные действия, призвав его дать гарантии безопасности, включая приглашение страны в НАТО.

