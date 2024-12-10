10 декабря, 12:42Политика
Песков заявил о продолжении СВО из-за отказа Украины от переговоров
Фото: kremlin.ru
Украина отказывается от любых переговоров, поэтому СВО будет продолжаться до победного конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких переговорных процессов нет", – уточнил он.
Спецоперация, по словам Пескова, завершится только после достижения всех поставленных Владимиром Путиным целей, включая итоги военных операций и переговоров.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказывал о готовности украинского лидера Владимира Зеленского приступить к переговорам с предложением о прекращении огня.
До этого Зеленский отвергал предложение Трампа немедленно прекратить военные действия, призвав его дать гарантии безопасности, включая приглашение страны в НАТО.
В Кремле внимательно изучили заявление Трампа о готовности Украины к заключению мира