Путин признался, что не будет счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин признался, что не может быть счастлив, пока бойцы находятся на фронте специальной военной операции. Об этом он сообщил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Кроме того, президент России отметил, что будет счастлив, когда в стране решится проблема демографии, а молодое поколение россиян будет создавать нужное количество семей и детей.

"Я очень хочу, чтобы и наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы", – подчеркнул российский лидер.

В ходе "Итогов года" Путин признался, что почти три года СВО стали серьезным испытанием для него и всей России. Президент добавил, что почти перестал смеяться и шутить.

Также он заявил, что решение о начале спецоперации на Украине необходимо было принимать раньше 2022 года. По его словам, Россия начала СВО без особой подготовки, поскольку больше было невозможно терпеть и ждать ухудшения ситуации.