Путин ответил на 76 вопросов в ходе разговора с журналистами и гражданами

19 декабря Владимир Путин подвел итоги 2024 года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. В общей сложности эфир продлился почти 4,5 часа. Президента спрашивали в том числе о проведении спецоперации, отношениях с Западом и проблемах в социальной сфере. Главные ответы российского лидера – в нашем материале.

Экономика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. За это время глава государства успел ответить на 76 вопросов. Всего их было прислано почти 2,5 миллиона, все они будут обработаны и адресованы профильным министерствам и ведомствам.

Много вопросов коснулось экономики России. Ситуация в этой сфере устойчивая, развитие идет, несмотря на внешние угрозы, подчеркнул Путин. По его словам, за два года экономический рост составил 8%, в то время как многие другие страны показали более скромные результаты.





Владимир Путин президент РФ Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но, понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития – они двигаются вперед.

По словам президента, зарплата граждан РФ выросла в этом году на 9% в реальном выражении. При этом он отметил, что темпы инфляции являются "тревожным сигналом" для России. В том числе потому, что в ряде регионов эти показатели могут быть выше среднероссийских, объяснил глава государства.

По его словам, в плане роста цен существуют факторы как объективного, так и субъективного характера. В частности, хоть производство продуктов и увеличилось, но также выросло и их потребление.

"Доходы населения, покупательная способность должны соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", – заявил Путин.

Кроме того, стоимость некоторых товаров стала больше из-за санкций. Однако рост цен – это еще и "недоработки власти", обратил внимание глава государства.

Также Путин отметил, что пока не в курсе, какое решение Банк России примет 20 декабря по ключевой ставке (на сегодняшний день она составляет 21%). Президент выразил надежду, что решение будет взвешенным и отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Спецоперация

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Не обошлось и без вопросов о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства призвал не загадывать, сколько еще она продлится. По словам Владимира Путина, "движение по всей линии фронта идет каждый день".





Владимир Путин президент РФ Ситуация меняется кардинально. <...> Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть – каждый день.

"Ребята действуют героически, возможности вооруженных сил возрастают. <...> И тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто в остальной линии фронта, пожелаем удачи, победы и возвращения домой", – сказал Путин.

В свою очередь, называть конкретную дату освобождения Курской области глава государства не стал, но пообещал, что это однозначно произойдет. После этого в регионе начнется полномасштабное восстановление, указал российский лидер.



Владимир Путин президент РФ Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может. Сомнений нет.

"Я представляю (когда выбьют. – Прим. ред.), я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать: "Вот к такому числу", – так не делается, потому что ребята же меня слышат – день-два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать", – сказал Путин.

Один из вопросов коснулся правового казуса: из-за того, что в Курской области действует режим КТО, бойцы не получают выплаты наравне с участниками СВО. По словам президента, подобная ситуация обязательно будет исправлена. Кроме того, всем пострадавшим жителям региона государство окажет необходимую поддержку, заверил российский лидер.

Путина спрашивали и о том, стал бы он принимать решение о начале СВО, если бы была возможность отмотать время назад. По словам президента, спецоперацию нужно было начинать и готовиться к ней раньше.

Прокомментировал президент и теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По словам Путина, убийство военного было совершено способом, опасным для жизни многих граждан. Киев многократно совершал теракты против россиян, и Запад ни разу это не осудил, указал российский лидер. В то же время гибель Кириллова – "тяжелейший прокол" спецслужб, который ни в коем случае нельзя допускать в будущем.

Спросили Путина и о резонансных испытаниях новейшей системы "Орешник". Глава государства отметил, что сбить ее ракеты невозможно, а тем на Западе, кто в этом сомневается, предложил своеобразную "технологическую дуэль".





Владимир Путин президент РФ Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы.

Также президента спросили, в чем кроется смысл названия "Орешник".

"Честно: не знаю!" – ответил российский лидер, развеселив зал.

Социальная сфера

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Обеспечение базовых жизненных потребностей тоже традиционно волновало россиян. Одна из тем коснулась восстановления новых российских регионов после боевых действий. Владимир Путин обратил внимание, что сил на эти цели хватит, а сама программа – долгосрочная, и она обязательно будет выполнена в полном объеме.

"Это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта. Мы в течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние", – привел подробности президент.

Также у президента спросили о демографии. Владимир Путин назвал тему чрезвычайно важной и признал, что коэффициент рождаемости за последние годы в России упал и в настоящее время составляет 1,41. Тем регионам, где он еще ниже, федеральные власти окажут дополнительную поддержку для перелома ситуации в рамках специально созданной программы, объявил президент.

Кроме того, в РФ продолжают действовать меры помощи семьям.

"Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем "Семейную ипотеку" под 6%", – сказал Путин.

Однако с последним, как выяснилось во время прямой линии, есть проблемы. Президенту записали видео, на котором семья рассказала, что банки по разным причинам отказывают им в различных формах льготной ипотеки. Президент вновь напомнил, что никаких лимитов по ним быть не должно, и призвал навести порядок в вопросе подобных форм кредитования.

Также глава государства напомнил о выплатах в России единого пособия для семей с детьми. По его словам, эта мера зарекомендовала себя как эффективная.





Владимир Путин президент РФ Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия, то есть включая 17 лет. Такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин.

Прокомментировал президент и ситуацию с ценами на билеты авиаперевозчиков. Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин рассказал, что компании порой отказываются от льгот путем махинаций с тарифами. По его словам, "эта практика должна быть прекращена" и ситуация должна быть отрегулирована до 14 января 2025 года.



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Задали вопрос главе государства и о миграционной политике в России. Путин назвал эту тему "чувствительной и острой", и, чтобы сокращать количество иностранной рабочей силы, необходимо в том числе повышать производительность труда и внедрять новые технологии. Кроме того, мигрантов необходимо готовить к работе в РФ в тех странах, откуда они прибывают. При этом создание отдельного ведомства по этим вопросам пока не планируется, эта деятельность продолжит вестись в рамках МВД с созданием специального подразделения.

"Нужно и ужесточать требования к тем, кто находится на нашей территории. <...> Чтобы они уважали людей в среде, в которой они появляются и живут, – это, конечно, дело правоохранительных органов. То есть здесь два компонента – экономический и правоохранительный", – заявил Путин.

В этом плане президент также поддержал запрет принимать детей мигрантов в российские школы без знания русского языка.

Спросили главу государства и о проблеме телефонного мошенничества, от которого страдают в том числе социально незащищенные граждане. Путин признался, что ситуация "вызывает большую тревогу": только с территории Украины, где это происходит под контролем местных спецслужб, у россиян выманили более 250 миллиардов рублей.

При этом Путин отказался вносить украинские преступные call-центры в список целей на ликвидацию наравне с военными и другими стратегически важными объектами. По его словам, эту проблему можно решить за счет других инструментов. Также российский лидер дал совет, как общаться с подозрительными собеседниками на том конце.





Владимир Путин президент РФ Как только мои знакомые слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом.

Спрашивали президента и о проблемах в медицине. По его словам, в отрасли существует нехватка кадров, и в этой ситуации нужно грамотно распределять нагрузку на сотрудников. Есть вопросы и в плане доступности жизненно важных препаратов: Путин отметил, что развитие собственной фармацевтической промышленности уже много лет является одним из приоритетов, и этот процесс движется вперед.

"Есть отдельные сбои в плане доступности лекарств. Деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. <...> Нужно просто вовремя все это делать", – сказал президент.

Также Владимир Путин прокомментировал ситуацию с абортами в России. По мнению президента, это очень тонкий вопрос, который не решается в формате пресс-конференции. Тем не менее необходимо думать в том числе и о том, что женщина должна иметь возможность принимать определенные решения, обратил внимание глава государства.

Внешняя политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс спросил Владимира Путина о будущем сотрудничестве с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер подчеркнул, что готов к встрече с ним в любое время, однако пока не знает, когда это может произойти.

При этом, по мнению репортера, глава государства и Россия в целом предстанут перед Трампом в якобы "ослабленном положении". Однако президент подчеркнул, что страна за последние годы стала гораздо сильнее, нежели ранее. А вот США и странам НАТО вскоре станет сложнее поддерживать свою обороноспособность, так как снаряды там подорожали вчетверо.





Владимир Путин президент РФ Россия сегодня находится в том состоянии, которого мы и добивались, – она окрепла, стала более суверенной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами.

Кроме того, Путин прокомментировал журналисту из США возможные мирные переговоры между Россией и Украиной. Президент в очередной раз напомнил, что в свое время Киев под давлением экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отказался от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле весной в 2022 году.

"Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона – в прямом и в переносном смысле этого слова – отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы", – обозначил свою позицию президент.





Владимир Путин президент РФ У нас нет предварительных условий для начала переговоров. Но они должны вестись на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий на земле. Мы готовы вести переговоры с любым легитимным лидером Украины.

Также Путин прокомментировал последние события в Сирии, где вооруженная оппозиция свергла власть, а президент страны Башар Асад нашел убежище в РФ. По словам российского лидера, Москва поддерживает контакты с новым руководством ближневосточного государства, а военные базы РФ могут там сохраниться.

"Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие", – сказал Путин.

Также он отметил, что пока еще не виделся с Асадом. При встрече с ним он пообещал узнать о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который пропал на территории Сирии 12 лет назад.

Интересовались у Путина и по поводу отношений России и Китая. Глава государства в очередной раз назвал лидера КНР Си Цзиньпина своим другом и подчеркнул, что союз двух этих стран – важнейший фактор стабильности в мире.

Технологии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ответил президент и на вопрос блогера Влада А4 о замедлении платформы YouTube. По словам Путина, претензии здесь необходимо предъявлять к зарубежным владельцам площадки.





Владимир Путин президент РФ YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в Сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять Сетью для достижения целей своих правительств. Роскомнадзор, контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к ним соответствующие претензии. И правильно делают.

"В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему, музыку, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации", – прокомментировал ситуацию с западными ресурсами глава государства.

Также президент ответил на вопрос блогера, какие ценности должны транслировать современные лидеры мнений. По мнению Владимира Путина, давать здесь какие-либо советы с его стороны бесполезно.

"Ответственность перед своим ребенком и страной, где ваш ребенок будет жить, сориентирует вас даже лучше, чем это сделаю я", – отметил президент.

Неожиданно Путина спросили и об отношении к возможному запрету порносайтов в России. По словам главы государства, их наличие – общемировая проблема, и вместо ограничений необходимо создавать более интересные альтернативы по сравнению с подобным контентом.

Экология

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разливом мазута после крушения танкеров в Краснодарском крае. Из-за этой ситуации пострадала экосистема региона, в частности, волонтерам приходится очищать птиц от черной субстанции. Ситуацию президент назвал "экологической бедой".





Владимир Путин президент РФ Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила – не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли: с ними все нормально.

Президент отметил, что постоянно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря, и дал указания сделать все для уборки мазута. При необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий происшествия, подчеркнул Путин и призвал готовиться к эвакуации пострадавших танкеров.

О личном

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ

Владимира Путина спрашивали и о непубличной части его жизни. В частности, президент рассказал, что хотел бы почаще встречаться за чашкой чая со своими близкими и друзьями. Также он с теплотой вспомнил о разговорах с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, бывшим президентом Франции Жаком Шираком и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Всех их уже нет в живых.

Также Владимир Путин рассказал, изменилось ли что-то в нем за время с начала СВО.





Владимир Путин президент РФ Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас – для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <...>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Несмотря на то что юмора в жизни президента стало меньше, во время эфира он все же нашел время для анекдота. С его помощью Путин хотел донести мысль, что россиянам необходимо в первую очередь обращать внимание на собственную страну.

"За столом семья сидит, и маленький мальчик кроссворд разгадывает и говорит: "Слово назовите из трех букв". Мама ему бум ложкой по лбу, он говорит: "За что? Это же "дом"!" Папаша берет и жене – бум: "О доме надо думать", – пошутил президент.

Также глава государства ответил на вопрос иностранного журналиста, уберег ли он Россию в контексте продолжения СВО и расширения НАТО за счет присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. По словам главы государства, за последние десятилетия удалось отвести страну "от края пропасти".





Владимир Путин президент РФ Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая может принимать собственные решения.

Рассказал президент и о своем отношении к ругательствам в его адрес со стороны некоторых зарубежных коллег. По его мнению, это происходит исключительно от их бессилия и уровня культуры.

Кроме того, Путин признался, что у него есть мечта, однако раскрывать ее не стал. Также президент заявил, что он не сможет быть полностью счастливым, пока бойцы не вернутся с фронта, а семьи не станут крепкими и большими. Ответил он и на вопрос, что такое для него Россия. По словам Путина, это не только огромные территории, культура и традиции, но и люди.

А перед Новым годом президент пожелал гражданам проводить больше времени с близкими.