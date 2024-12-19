Путин предложил Западу дуэль с "Орешником" в Киеве

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Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве.

Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

"А мы нанесем туда удар "Орешника". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", – пояснил Путин.

Ранее Путин назвал комплекс "Орешник" очень мощным, указав, что он хорошо себя зарекомендовал. Серийный выпуск комплекса, уточнял президент, начнется в ближайшее время. По его словам, он будет обеспечен для защиты безопасности России и ее союзников.

Российский лидер также раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". Он объяснил, что температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

В случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, добавил Путин. Он также выразил уверенность в том, что аналоги ракеты в мире появятся еще не скоро.

