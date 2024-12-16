Путин назвал комплекс "Орешник" очень мощным

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Новый ракетный комплекс средней дальности "Орешник" хорошо себя зарекомендовал и является очень мощным оружием, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент отметил, что командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев и специалисты назначения придерживаются такого же мнения.

"При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия", – сказал глава РФ.

Ранее Путин отметил, что серийный выпуск комплекса начнется в ближайшее время. По его словам, серийный выпуск таких комплексов будет обеспечен для защиты безопасности России и ее союзников.

Кроме того, президент сообщил, что достаточное число ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его мнению, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

Российский лидер также раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.