Путин заявил, что серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время

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Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" начнется в ближайшее время, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении", – напомнил президент.

По его словам, серийный выпуск таких комплексов будет обеспечен для защиты безопасности России и ее союзников. Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват.

Ранее президент сообщил, что достаточное число ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его мнению, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

Глава государства также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Недавно президент РФ раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет 4 тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

