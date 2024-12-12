Пентагон считает, что РФ может вновь применить ракету "Орешник" по Украине в ближайшие дни

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В Пентагоне считают, что Россия может применить гиперзвуковую ракету "Орешник" по территории Украины в ближайшие дни. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

"Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты", – приводит ее слова ТАСС.

Сингх также заявила, что в Пентагоне не считают, что применение "Орешника" окажет стратегическое влияние на украинский конфликт. По словам Сингх, Россия использует данную ракету лишь "для запугивания Украины".

Она также отметила, что Вашингтон и союзники продолжат оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Ранее Владимир Путин заявлял, что достаточное количество ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его словам, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров добавлял, что Белый дом не принял первый запуск ракеты как что-то опасное, хоть и был уведомлен за 30 минут до запуска по специальному автоматическому каналу.

