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05 декабря, 14:59

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Глава "Роскосмоса" Борисов: "Орешник" будет таким мощным, насколько потребуется МО РФ

"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной

Фото: Министерство обороны РФ

В "Роскосмосе" готовы нарастить мощность, а также улучшить характеристики новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в таких объемах, которые потребуются Минобороны России. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.

Глава государства также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Президент напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

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