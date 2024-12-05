Глава "Роскосмоса" Борисов: "Орешник" будет таким мощным, насколько потребуется МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

В "Роскосмосе" готовы нарастить мощность, а также улучшить характеристики новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в таких объемах, которые потребуются Минобороны России. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.

Глава государства также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Президент напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.