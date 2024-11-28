Путин сравнил удар "Орешника" с падением метеорита

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Владимир Путин сравнил удар ракеты средней дальности "Орешник" с падением метеорита. Об этом он рассказал журналистам в Казахстане.

Президент отметил, что поражение от этого оружия очень серьезное. В частности, оно способно поразить объекты на глубине 3–4 укрепленных этажей вниз.

"Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы", – уточнил Путин.

По его словам, одновременное применение нескольких баллистических ракет "Орешник" будет по силе сопоставимо ядерному удару, при этом заражения окружающей среды не произойдет. Путин обратил внимание, что "Орешник" работает так, как запланировали его создатели – это оружие высокой точности.

"Можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным, но главное, что принципиальный образец создан, он работает, работает так, как запланировали его создатели", – подчеркнул российский лидер, добавив, что испытательный аспект применения ракеты нацелен на ее совершенствование.

Ранее Путин, говоря о характеристиках "Орешника", отмечал, что температура поражающих элементов ракетного комплекса составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. Он подчеркнул, что расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты будут разделены на элементарные частицы и превратятся в пыль.

Путин также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс. Глава государства напомнил – Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт.

Президент 21 ноября в своем обращении к гражданам сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

