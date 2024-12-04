Мантуров: название ракеты "Орешник" придумали специально обученные люди

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров рассказал журналисту Александру Юнашеву, кто придумал название ракете средней дальности "Орешник".

По словам Мантурова, разработкой названия для "Орешника" занимались специально обученные люди. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, много ли было таких людей в команде.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар "Орешником". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Недавно президент РФ раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

