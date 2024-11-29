Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки с "Орешником"

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Сотрудники администрации Владимира Путина не носят футболки с надписью "Крепкий Орешник". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с изображением президента и надписью "Крепкий Орешник". Подобный мерч появился в продаже на маркетплейсах на следующий день после заявления Путина об успешном испытании ракеты средней дальности "Орешник".

"Я не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов на нашем конференс-колле", – отметил Песков.

Ранее Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин недавно раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

