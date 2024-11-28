Патриарх Кирилл назвал "Орешник" стоп-машиной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ракетный комплекс "Орешник" – настоящая стоп-машина, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора. Об этом сообщает ТАСС.

Он также выразил благодарность создателям системы. С его слов, в России создали невероятное оружие, которое вводит в недоумение Запад.

"Нужно благодарить наших ученых <…>, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", – сказал патриарх Кирилл.

Кроме того, он отметил, что верит в воссоединение Украины с Россией.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.