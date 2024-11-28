Путин: "Искандер" является аналогом трех модификаций ATACMS с большей дальностью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная система "Искандер" является аналогом всех трех модификаций американской ATACMS, однако у российской больше дальность, заявил Владимир Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он также отметил, что новая американская система PrSM по параметрам не лучше аналогов. В то же время у России есть ответ британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus – ракета воздушного базирования Х-101.

"Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую систему европейского производства по дальности", – уточнил российский лидер.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время у России могут появиться и другие разновидности вооружения. Путин отметил, что в таких случаях говорят: "Клиент, безусловно, будет доволен".

Также во время выступления президент раскрыл детали принципа работы ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, температура поражающих элементов комплекса составляет четыре тысячи градусов. Расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, уточнил Путин.