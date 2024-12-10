Путин: достаточное количество "Орешника" отменяет необходимость в ядерном оружии

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Достаточное количество баллистических ракет средней дальности "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие, заявил Владимир Путин.

"По большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", – сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В это же время Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Там, где нужно, Москва ведет себя аккуратно и сдержанно. Но там, где есть такая необходимость, добавил Путин, проявляет волю на уровне государства и граждан страны, которые хотят сделать все для укрепления своего государства.

Путин ранее выражал уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием.

В "Роскосмосе" между тем заявляли, что готовы нарастить мощность и улучшить "Орешник" настолько, насколько требуется Минобороны России. При этом мощность боевой части ракеты, по словам Путина, растет при уменьшении дальности полета.

Однако, уверен президент, наносить удары таким гиперзвуковым снарядом по небольшим объектам нет смысла, так как это можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям.

