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Наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам не имеет смысла – это как "из пушки палить по воробьям", заявил Владимир Путин.

Вместе с тем глава государства еще раз напомнил, что РФ имеет право на применение всех доступных у нее средств, в частности российской гиперзвуковой ракетной системы "Орешник", в том числе и для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

"Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве", – добавил Путин.

Ранее Путин обращал внимание, что Россия была вынуждена применить ракетный комплекс "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей. При этом мощь удара при массированном применении "Орешника" сопоставима с ядерным оружием.

По раскрытой информации, температура поражающих элементов "Орешника" составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от ракеты объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.

