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Киевский режим, узурпировавший власть, полностью нелегитимен и не имеет права отдавать приказы армии, заявил Владимир Путин во время выступления на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве?" – цитирует президента телеканал "360".

Российский лидер подчеркнул, что все, выполняющие приказы "главарей" киевского режима, становятся соучастниками преступлений, так как эти власти не должны и не имеют права обрекать людей на смерть.

Из-за этого на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить страну, отметил Путин. Он обратил внимание, что военнослужащие РФ прекрасно понимают, за что воюют и проливают кровь.

"Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию", – сказал глава государства.

Кроме того, никакие поставки западного оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как российские войска воюют за свою родину, за будущее России и своих детей, заключил Путин.

Ранее американские СМИ указали на сильную зависимость украинской армии от поставок оружия из других стран, особенно из США. По данным журналистов, Штаты посылает Украине примерно 80% ракет класса "земля-земля", каждую вторую противотанковую и каждую третью ракету для систем противовоздушной обороны.

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над Россией. Он напомнил, что у РФ достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами.

