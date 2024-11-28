Bloomberg: ВСУ сильно зависят от поставок и не продержатся без оружия из США

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Украинская армия находится в сильной зависимости от поставок оружия из других стран, особенно из США. Якобы именно благодаря последним Украина может в долгосрочной перспективе противостоять российской армии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на статью Bloomberg под названием "В обороне Украины против Путина образовалась брешь размером с Трампа".

Исходя из данных агентства, США посылает Украине примерно 80% ракет класса "земля-земля", каждую вторую противотанковую и каждую третью ракету для систем противовоздушной обороны. Кроме того, в число наиболее распространенных поставок входят ракеты TOW для соответствующего противотанкового комплекса, 122-миллиметровые снаряды, авиационные ракеты Hydra-70 и 85-миллиметровые ракеты для РПГ-7.

Еще в материале указывается на то, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777 являются ключевыми компонентами украинской артиллерии. Так, по официальной информации, Украина получила 44 и 202 соответствующие поставки от США. Вместе с тем больше самоходных систем поступает из европейских стран.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что администрация действующего президента США Джо Байдена располагает не менее 6,5 миллиарда долларов из выделенных на вооружение Украине средств. Однако в Пентагоне достигли предела в возможностях передачи оружия.

Пентагон планирует ежемесячно переводить из своих запасов на Украину вооружений на сумму от 500 до 750 миллионов долларов, уверены журналисты. Причем это превышает среднемесячные суммы поставок в прошлом.

Вместе с тем администрация Байдена заверила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения возможных переговоров о мире с позиции силы.