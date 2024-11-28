WSJ: США не смогут потратить все выделенные на поставку оружия Киеву средства

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Администрация действующего президента США Джо Байдена располагает не менее 6,5 млрд долларов из выделенных на вооружение Украине средств, однако в Пентагоне достигли предела в возможностях передачи оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, Пентагон планирует ежемесячно переводить из своих запасов на Украину вооружений на сумму от 500 до 750 миллионов долларов, что превышает среднемесячные суммы поставок в прошлом. Однако предстоящие поставки в основном будут состоять из боеприпасов и артиллерии.

"По словам официальных лиц США и конгресса, у администрации Байдена не осталось достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов, выделенные законодателями на вооружение Украины, оставив избранному президенту Дональду Трампу решение о том, что делать с оставшимися деньгами", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начнет работу по урегулированию украинского конфликта с января. По мнению конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, ключевой частью переговорного процесса должны стать страны Европы.

Как писали СМИ, Трамп может воспользоваться ослаблением украинских позиций на боле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, чтобы добиться мирного соглашения между Украиной и Россией.