Госсекретарь Блинкен: администрация Байдена обеспечит Киев для продолжения конфликта

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Администрация американского президента Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для ведения возможных переговоров о мире с позиции силы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.

"Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности", – передает слова Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь уточнил, что свыше 50 стран оказывают Киеву поддержку, и этот процесс, считает он, будет продолжен.

Между тем администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет работу по урегулированию украинского конфликта с января. По мнению конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, ключевой частью переговорного процесса должны стать страны Европы.

Как писали СМИ, Трамп может воспользоваться ослаблением украинских позиций на боле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, чтобы добиться мирного соглашения между Украиной и Россией.