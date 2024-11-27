Politico: Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 млрд долларов для Украины

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Президент США Джо Байден втайне отправил запрос конгрессу на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов на восполнение запасов оружия Пентагона и дополнительную военную помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.

"Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 миллиардов долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", – указано в сообщении.

По данным издания, документ оформлен как дополнение к новой части финансирования правительства, которое, предполагается, будет принято в следующем месяце.

16 миллиардов долларов касаются пополнения запасов Пентагона. Еще 8 миллиардов долларов предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины, что предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление вооружений напрямую из американских запасов.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет работу по урегулированию украинского конфликта с января. По мнению конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, ключевой частью переговорного процесса должны стать страны Европы.

Как писали СМИ, Трамп может воспользоваться ослаблением украинских позиций на боле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, чтобы добиться мирного соглашения между Украиной и Россией.