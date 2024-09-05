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Законность власти на Украине прервалась в 2014 году после государственного переворота. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, именно тогда цепочка законной власти на Украине была прервана. При этом, добавил Песков, Украине придется разбираться с последствиями нелегитимности власти.

"По мере того как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить", – сказал Песков.

Он напомнил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского сейчас де-юре нелегитимен, но продолжает свою деятельность.

"Де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", – заключил Песков.

Между тем Песков заявлял, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается. Политик еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.