05 сентября, 09:42Политика
Песков заявил, что законность власти на Украине прервалась в 2014 году
Фото: 123RF/ruslanlytvyn
Законность власти на Украине прервалась в 2014 году после государственного переворота. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, именно тогда цепочка законной власти на Украине была прервана. При этом, добавил Песков, Украине придется разбираться с последствиями нелегитимности власти.
"По мере того как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить", – сказал Песков.
Он напомнил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского сейчас де-юре нелегитимен, но продолжает свою деятельность.
"Де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", – заключил Песков.
Между тем Песков заявлял, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается. Политик еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.
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